Tampone, quanto mi costi? Dai 25euro del rapido ai 120 del molecolare

Aumenta la richiesta di tamponi, soprattutto quelli rapidi. Domani, primo maggio, ad esempio aprono le Rsa ai parenti. Finalmente seppur all'aperto sarà possibile abbracciare i propria cari ma le regole prevedono un tampone negativo non antecedente alle 48 ore dalla visita oppure la vaccinazione (per tutti anche le mascherine Ffp2).

Ma è destinata ad aumentare anche la richiesta da parte del settore turistico, sia fra chi andrà in vacanza sia tra i lavoratori del settore.



E allora dove fare il tampone (in farmacia o strutture private) e quanto ci può costare se non abbiamo una prescrizione del medico?



"Nelle farmacie pubbliche - dicono Paolo Betti, Presidente di Federfarma Trentino e Tiziana Dallago presidente ordine farmacisti Trento - grazie ad un accordo con l'Azienda Sanitaria il tampone rapido antigenico ha un prezzo calmierato di massimo 30 euro ( molte applicano il prezzo di 25 euro). Inizialmente costava fino a 60 euro. In questo modo le farmacie comunali si sono poste - da cinque mesi - come presidio per intercettare i pazienti positivi".



Questo accordo ha portato anche i privati ad abbassare il costo del tampone rapido che ora mediamente si aggira sui 30- 35 euro (anche se non mancano punte di 35-40 euro)



Ancora alto il costo di un tampone molecolare (ricordiamo fatto senza prescrizione medica): si va da un minimo di 80 a un massimo di 120 euro.



Un test sierologico con prelievo costa circa 50 euro, con pungidito 35 euro



A monitorare sui costi dei tamponi, rapidi e molecolari, c'è anche il Centro tutela consumatori di Trento . Carlo Biasior punta il dito sul prezzo ancora troppo alto dei tamponi molecolari. "Ci aspettiamo - dice- che arrivino a costare tra i 60 e i 70 euro. La richiesta è destinata ad aumentare nelle prossime settimane".