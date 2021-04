Tour of the Alps seconda frazione e Moscon perde la guida della corsa

Tour of the Alps seconda giornata

Successo di Yates nella seconda frazione del Tour of the Alps che ha decretato anche una scivolata indietro per il ciclista trentino Gianni Moscon che ha tagliato il traguardo 31 esimo.

Domani la corsa a tappe impegnerà i ciclisti da Imst a Naturno approdando così in Alto Adige.

Il 22 aprile quindi giovedì arriverà in Trentino, in valle del Chiese/Pieve di Bono, il 23 aprile frazione con traguardo a Riva del Garda. Attenzione dunque alla percorribilità delle strade.



DESCRIZIONE DELLA SECONDA TAPPA INNSBRUCK FEICHTEN



2.500 metri di dislivello tutti concentrati nella seconda parte di tappa, preceduti da una cinquantina di chilometri sostanzialmente pianeggianti e rettilinei che serviranno a rodare le gambe. La prima asperità di giornata ci condurrà ad Arzl im Pitztal, il paese del fuoriclasse dello sci Benni Raich. Successivamente, dopo una breve discesa, si ricomincerà a salire verso la vetta del Piller Sattel, dove sarà posto anche il primo traguardo GPM. La seconda ascesa al Piller Sattel, stavolta dal versante più impegnativo che parte da Fließ, sarà proprio il piatto forte del giorno. Una volta scollinati, al traguardo mancheranno circa 21 chilometri, da spartirsi quasi equamente tra discesa e salita. Gli ultimi 11 condurranno al traguardo di Feichten. Il tratto più impegnativo dai -6 ai -3, quando la strada si inerpicherà sotto le ruote dei corridori per pendenze superiori anche al 12%.