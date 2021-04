Il ritorno del freddo: da domani previsto un brusco calo della temperature

.

La primavera sembrava aver aperto la porta all'estate, con temperature che nei giorni scorsi erano arrivate anche ai 27 gradi.



Ma come la cultura popolare ricorda da sempre ("aprile non ti scoprire") ecco il ritorno del freddo. A partire dalla giornata di martedì.



Ecco le previsioni di MeteoTrentino



Oggi soleggiato al mattino con nuvolosità in aumento dal pomeriggio; possibili deboli precipitazioni sparse dalla tarda serata e nella notte.



Martedì irregolarmente nuvoloso, specie al mattino con deboli precipitazioni sparse e raffiche di föhn nei fondovalle; brusco calo delle temperature.



Mercoledì in progressivo miglioramento ma più freddo con possibili raffiche di föhn residue.



In montagna è segnalato un marcato wind chill



Giovedì sereno con possibili gelate anche a quote medio-basse.



Venerdì irregolarmente nuvoloso.