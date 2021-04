Itas ko contro Civitanova, la semifinale ora è sull'1-1

Battuta d'arresto per l'Itas Trentino, che in gara 2 della semifinale scudetto cede nettamente in casa alla Lube Civitanova.



Tre a zero il punteggio in favore dei marchigiani, che hanno chiuso i parziali rispettivamente a 23, 23 e 17. Il penultimo atto della sfida per un posto in finale si riporta così in perfetta parità, con una vittoria per parte.



La partita è stata equilibrata nel primo set, vinto dalla Lube sul filo di lana. A metà del secondo parziale, Trento ha avuto un passaggio a vuoto e a nulla è valso il tentativo di rientrare. Terzo set invece senza storia, Civitanova scappa subito e l'Itas non riesce più a riprenderla.



La serie di semifinale torna ora nelle Marche, dove si giocherà gara 3 il giorno di Pasqua. Certa, a questo punto, anche la quarta partita, in programma a Trento mercoledì 7 aprile.