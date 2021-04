Vaccini; adesso tocca ai familiari delle persone con grave disabilità

Partono alle 23 di domani le prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per i familiari conviventi e i caregiver delle persone con grave disabilità o estremamente vulnerabili.

L'Azienda sanitaria di Trento precisa che ci si potrà prenotare al Cup online nella sezione 'Conviventi e caregiver', compilando un'autocertificazione e indicando il codice fiscale della persona assistita. Saranno vaccinati anche i genitori/tutori/affidatari dei minori estremamente vulnerabili, in questo caso su chiamata diretta.

Viene considerato considerato convivente chi vive stabilmente (stessa residenza o domicilio) con la persona disabile o estremamente vulnerabile. Viene ritenuto caregiver chi fornisce assistenza alla persona con disabilità in modo continuativo anche se non esclusivo. Sono queste le persone che, compilando un'apposita autocertificazione, potranno prenotare la vaccinazione.