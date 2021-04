Dal 26 aprile Trentino possibile zona gialla: ecco cosa potrebbe cambiare

Trentino dal 26 aprile possibile zona gialla

Come accade da mesi la conferma ufficiale si avrà nella giornata di venerdì, ma i dati del contagio fanno realisticamente sperare nel passaggio del Trentino in zona gialla. Se questo accadrà, ecco come cambierà la vita quotidiana in provincia di Trento.



SCUOLA

E' già una certezza, da lunedì 26 aprile tornano in classe in presenza al 100% gli studenti delle prime classi delle superiori. E' allo studio l'ipotesi di estendere la frequenza in totale presenza, dal 3 maggio, anche agli studenti delle classi quinte. Restano al 50% in didattica a distanza gli studenti delle altre classi delle superiori.



CINEMA, TEATRI, MUSEI

La zona gialla consente la riapertura di sale cinematografiche e teatri. Posti solo su prenotazione, con una capienza massima al 50% e distanziamento di almeno un metro tra gli spettatori. Riaprono anche i musei (probabilmente dalla giornata di martedì, visto che di lunedì molti musei sono chiusi).



BAR, NEGOZI E RISTORANTI

I negozi restano regolarmente aperti, bar e ristoranti potranno servire anche la cena, ma solo a tavolini all'aperto. Resta confermato il coprifuoco alle 22.



SPORT

All'aperto è consentita qualunque attività sportiva, anche di squadra e di contatto.



VISITE E SPOSTAMENTI

Ci si può spostare liberamente all'interno del Trentino, ma anche da e verso regioni/province con la stessa colorazione. E' consentito andare in vista presso altre abitazioni al massimo in quattro persone adulte più i minori.