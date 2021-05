Nessun decesso per Covid in Trentino; somministrati quasi 230 mila vaccini

.

L'ultimo bollettino dell'Azienda sanitaria di Trento registra 71 nuovi casi positivi su 2368 tamponi analizzati (tasso di positività 2,9%).

Nessun decesso per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi, 4 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena sono 73.

Nelle categorie più anziane troviamo 4 contagi in fascia 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni.

I pazienti ricoverati sono 68, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri ma le dimissioni sono state 7. I nuovi guariti oggi sono 60.

Sul fronte vaccini: 226.618 le somministrazioni, di cui 47.025 seconde dosi.