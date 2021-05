Covid in Trentino, morti in ospedale un uomo e una donna ottantenni

Coronavirus, i dati di domenica 16 maggio 2021 in Trentino.



Altri 2 decessi da Covid-19, dopo quattro giorni in cui non ci sono stati lutti: si tratta di un uomo e di una donna di 78 anni, che hanno perso la vita in ospedale. La tragica conta da inizio pandemia sale così a 1416 morti.



I nuovi contagi sono 83 su 1.898 test complessivi. Nel dettaglio: 54 nuovi casi positivi sono stati intercettati attraverso 993 tamponi molecolari e 29 attraverso 905 antigenici. I molecolari hanno confermato anche 16 positività rilevate nei giorni scorsi dai test rapidi. Le nuove guarigioni sono 83.



Da osservare che tra i positivi ci sono 33 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 10 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni), Le classi in quarantena sono 69. Nessun contagio in fascia 70-79 anni e uno tra gli ultra ottantenni.



I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 65, di cui 17(-1) in rianimazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e le dimissioni si sono fermate a 2.



Sul fronte dei vaccini, somministrate 239.207 dosi (di cui 51.237 seconde dosi).