Covid in Trentino, un morto e 17 nuovi positivi su 452 tamponi

Coronavirus, il bollettino di lunedì 3 maggio in Trentino. Un morto e 17 nuovi contagi su un numero basso di tamponi, 452 (tamponi che nei giorni di festa registrano sempre una flessione).



Cinque i nuovi casi di contagio emersi dall'analisi di 195 tamponi molecolari (confermate anche 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi) e 12 dall'analisi di 257 antigenici.



Tra gli adulti il Sars-CoV-2 ha colpito una persona tra i 60-69 anni ed è interessante notare come non ci siano rilevazioni tra over 70 e over 80, le due categorie più coperte dalle vaccinazioni.



Negli ospedali ci sono stati 3 nuovi ingressi e nessuna dimissione: attualmente i pazienti ricoverati sono 85 (+2), di cui 18 in rianimazione (-2). Inoltre con i 17 di oggi, il numero totale dei guariti, dall'inizio della pandemia, sale a 41.715.



Le classi in quarantena al momento sono 77.



Sul fronte vaccinazioni, delle 186.898 registrate finora, 42.444 riguardano seconde dosi. Nel totale rientrano 55.845 dosi somministrate a ultra ottantenni; 42.574 dosi per la fascia 70-79 anni e 36.044 dosi tra i 60-69 anni.