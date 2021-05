Trentino, d'ora in poi i certificati vaccinali sono in italiano e inglese

Dal 19 maggio i certificati vaccinali vengono emessi in italiano e in inglese e riportano il numero di dosi previste dal ciclo vaccinale (in base al tipo di vaccino e a una pregressa infezione da Covid).



L'azienda sanitaria fa sapere che tutti i certificati emessi dal 27 dicembre 2020 al 18 maggio 2021 devono quindi essere sostituiti.



La riconversione dei certificati è in corso in queste ore e quindi al momento i vecchi certificati vaccinali non sono al momento disponibili sulla piattaforma TreC e sull’App TreC_FSE. L’operazione richiederà un paio di giorni di lavoro.



L'azienda ricorda inoltre che è possibile abilitarsi a TreC con lo SPID o la Carta provinciale dei servizi (tessera sanitaria attivata). In alternativa è possibile chiedere il certificato vaccinale all'ufficio di Igiene Pubblica del proprio territorio.