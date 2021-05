Trentino: terzo giorno consecutivo senza decessi. 265.000 vaccinazioni

Pazienti ricoverati all'ospedale Santa Chiara di Trento

Nessun decesso per Covid in Trentino - ed è il terzo giorno consecutivo - mentre i contagi sono stati 24 (a fronte di oltre 2393 tamponi analizzati) e le vaccinazioni toccano quota 265.000. Sono i dati del bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta un ulteriore calo del numero dei pazienti ricoverati in ospedale: 45 attualmente, di cui 13 in rianimazione. Negli ospedali, anche ieri le dimissioni sono state più numerose di nuovi ricoveri: 5 contro 2.

36 i nuovi guariti per un totale di 43.151.



Procede anche la campagna delle vaccinazioni: 264.993 somministrazioni, comprese 57.605 seconde dosi e quelle per le fasce over 80, 70-79 anni e 60-69 anni che sono rispettivamente 61.731, 49.814 e 53.654 dosi.