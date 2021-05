Successo a Barcellona per le birre artigianali delle Dolomiti

Due medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo.



E' questo il "bottino" conquistato dal birrificio artigianale Bionoc' di Mezzano alla sesta edizione del Barcelona beer challenge, una delle principali rassegne europee del settore, che quest'anno ha visto la partecipazione di 232 birrifici con una lista di 1.167 birre.



La rassegna catalana è stata anche l'occasione per i birrai del Primiero di fare un bilancio dell'ultimo anno, reso particolarmente complicato dalla pandemia. Il 2020 è stato infatti l'anno nero per la ristorazione, canale cui si rivolgono in prevalenza i birrifici artigianali.



Una difficoltà cui Bionoc' ha saputo reggere grazie all'e-commerce.



Adesso, però, le prospettive sono più incoraggianti e l'ottimismo cresce. “Da un mese stiamo vedendo dei segni di ripresa, anche da fuori Italia", spiegano i soci del birrificio.