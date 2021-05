Dopo il Covid-19, torna a Trento il Bibliobus. Ecco dove e quando

Il Bibliobus in sosta a Valsorda

Porta con sé più di 3mila libri, tra testi per adulti e bambini, consente di fare ricerche bibliografiche online e poi prendere in prestito e restituire volumi. Il Bibliobus è proprio una biblioteca su ruote e ora, dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia, torna a viaggiare per i quartieri e i sobborghi di Trento, dal lunedì al venerdì.

Ecco dove trovarlo ogni giorno:



Lunedì: Sardagna, via G. Bucelleni 16.00-17.00 , Vela, Centro Civico 17.30-18.30

Martedì: San Giuseppe, giardino Maso Ginocchio 10.00-11.00 , Spini, via del Loghet 15.30-16.30

Mercoledì: Sardagna, via G. Bucelleni 10.00 - 11.00 , Solteri, giardino comunale 16.00-17.00 , Cristo Re, piazzale Rusconi 17.30-18.30

Giovedì: Vigolo Baselga, piazza della Chiesa 15.30-16.30

Venerdì: Solteri, giardino comunale 10.00-11.00, Valsorda, piazza della Chiesa 16.00-17.00, san Giuseppe, giardino Maso ginocchio 17.30-18.30