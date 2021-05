Uccelli da richiamo, bracconieri rubano i nidi, due denunce

Furto di nidi con piccoli uccelli da richiamo

Operazione anti bracconaggio in Val di Sole. Due uomini sono stati sorpresi mentre stavano raccogliendo un nido di cesena, sono stati denunciati dagli agenti della forestale di Ossana.

Il primo è un uomo residente a Ponte di Legno (Brescia) il secondo, il suo complice è un conterraneo. Il secondo stava appostato nelle vicinanze, mentre l'altro era intento a raccogliere un nido di cesena (appartenente alla famiglia dei tordi) che poco prima aveva fatto cadere da un larice. La cesena è una tra le specie di uccelli che in questo periodo sono vittime di prelievi illegali finalizzati al loro uso come richiamo vivo per la caccia.

I forestali hanno perquisito l'auto dei trasgressori e sequestrato il nido con un pulcino di cesena e una canna telescopica adoperata per il prelievo ed un binocolo. Un'altra perquisizione in flagranza delle proprietà del trasgressore, svolte congiuntamente ai carabinieri forestali di Ponte di Legno, hanno portato al sequestro penale di munizioni e armi modificate e non denunciate, e al sequestro amministrativo di tagliole, retine, archetti e un richiamo per la cattura di uccelli detenuti illecitamente.



I due trasgressori sono stati denunciati alla Procura di Trento ed il responsabile della raccolta del nido è stato denunciato anche presso la Procura di Brescia per quanto riguarda le violazioni in materia di armi.