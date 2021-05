La lunga estate di Centrale Fies, non più un festival ma tanti eventi

Volge al termine la tre giorni di maggio di Thank you for coming, primo appuntamento della stagione alla Centrale di Fies di Dro.



Domenica sera, 30 maggio, gli ultimi eventi, tra gli altri la performance dell'artista Emilia Verginelli che racconta l'esperienza all'interno di una Casa-Famiglia indagando il suo rapporto con alcuni dei bambini che la abitano.



La prossima apertura è in programma dal 9 al 13 giugno, con Live work summit 2021, a cura di Barbara Boninsegna e Simone Frangi. Da martedì, primo giugno, sono aperte le prenotazioni sul sito internet della rassegna.



Rassegna che prosegue poi nei primi 3 giorni di luglio con l'apap_FEMINIST FUTURES FESTIVAL, "shared-festival" ispirato ai concetti di femminismo intersezionale e senza genere, per trovare risposte strutturali concrete all’interno e all’esterno della rete.