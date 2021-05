Coronavirus, dopo undici giorni un decesso e calano i contagi

Coronavirus, un decesso dopo tanti giorni

Dopo 11 giorni senza decessi il bollettino odierno registra un decesso mentre sono in calo i contagi, 10.



CONTAGI E TAMPONI

Intanto si conferma un miglioramento generalizzato della situazione. Dieci i nuovi contagi a fronte di 360 tamponi analizzati, una ulteriore diminuzione del numero dei ricoverati in ospedale.

Sono stati analizzati 206 tamponi molecolari, tutti all’ospedale Santa Chiara, che hanno individuato 6 nuovi casi positivi e confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi invece sono stati 159 ed hanno permesso di individuare 4 soggetti positivi.

I nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 2 (il primo in fascia 6-10 anni e un altro tra 14-19 anni). Le classi in quarantena ieri erano 51.

Nessun nuovo caso invece fra ultra ottantenni mentre ce n’è uno solo sia in fascia 60-69 anni sia in fascia 70-79 anni.

RICOVERI

Scendono a 31 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 13 in rianimazione. Un solo ricovero contro 2 dimissioni intervenute.

GUARITI

I guariti intanto aumentano di altre 18 unità e salgono a 43.590

VACCINI

Sono state 295.438 le somministrazioni (di cui 77.446 seconde dosi); 63.547 dosi ad ultra ottantenni, 61.066 nella fascia 70-79 anni e 58.605 tra i 60-69 anni.