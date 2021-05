Covid, in Trentino nessuna vittima da 10 giorni

Vaccinazioni quasi a quota 291mila

Per il decimo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi per Covid-19. Mentre continuano a diminuire i contagi: 36 quelli rilevati venerdì a fronte di circa 2.700 tamponi analizzati.



I contagi fra bambini e ragazzi sono 8 in più; in particolare ci sono 3 positivi in fascia 6-10 anni, due tra 11-13 anni e tre tra 14-19 anni. A venerdì 28 maggio, le classi in quarantena erano 53.



Molto pochi i contagi fra gli anziani: secondo gli ultimi dati c'è stato un solo nuovo caso fra gli over 80, nessuno in fascia 70-79 anni e due casi tra 60-69 anni.



Nel frattempo il numero delle vaccinazioni fatte da fine dicembre è arrivato a 290.973 mentre quello dei guariti - con i 24 di oggi - è pari a 43.494.



Scende ancora il numero dei ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 3 ulteriori dimissioni ed 1 solo ricovero; il totale al momento è di 34 pazienti, di cui 14 in rianimazione.



Sul fronte vaccinazioni, il totale al momento è di 290.973 somministrazioni, di cui 74.899 richiami.