Dal 14 giugno il Trentino potrebbe passare in zona bianca

Trentino in zona bianca?

Secondo gli ultimi dati della cabina di regia nazionale il Trentino potrebbe diventare zona bianca il prossimo 14 giugno. La decisione verrà formalizzata domani.

Questa settimana l'incidenza è scesa sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti.

Per entrare in zona bianca un territorio deve avere incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane.



In zona bianca è abolito il coprifuoco, ripartono subito fiere, congressi, piscine al chiuso, sale giochi, feste di matrimonio e servizi di bar e ristorante nelle discoteche. Rimane l'obbligo di mascherina, distanziamento e sanificazione.



Sulla base del bollettino giornaliero del Ministero della Salute, 12 regioni e il Trentino hanno un'incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti: Abruzzo (35), Emilia Romagna (45), Friuli Venezia Giulia (17), Lazio (46), Liguria (28), Lombardia (45), Molise (12), Piemonte (49), provincia di Trento (45), Puglia (49) Sardegna (13), Umbria (28) e Veneto (30).

Per Friuli, Molise e Sardegna la zona bianca scatterà lunedì 31 maggio, essendo trascorse le 3 settimane consecutive con un'incidenza sotto i 50 casi.

Se non ci sarà un peggioramento della situazione e un nuovo aumento dell'incidenza, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno invece in zona bianca il 7 giugno.

Per il Trentino, si diceva, il passaggio potrebbe avvenire il 14 giugno.



Intanto anche il 27 maggio in Trentino nessun decesso, ed è l'ottavo giorno consecutivo, e 46 contagi, 11 dei quali fra bambini o ragazzi. Ieri le classi in quarantena erano 59.

Nelle fasce più mature invece i numeri si mantengono bassi per effetto, sottolineano le autorità sanitarie, della campagna di vaccinazione: quattro in fascia 60-69 anni, due tra 70-79 anni e uno di 80 e più anni.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 41 (due in meno rispetto a ieri), di cui 13 in rianimazione. Tre i nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state cinque.

Altri 60 guariti intanto portano il totale da inizio pandemia a quota 43.433.

Le vaccinazioni nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni: rispettivamente 63.011, 57.695 e 56.311 dosi.