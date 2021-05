Covid19 in Trentino: nessun decesso, 20 contagi, 270mila vaccini

Quinto giorno senza decessi per Covid-19 in Trentino. 18 nuovi casi positivi al molecolare e 2 all’antigenico.

I molecolari poi confermano 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Dei nuovi positivi, uno si registra tra i 3 e 5 anni e 3 tra 14 ed i 19 anni.

Un altro caso riguarda la fascia tra i 60 e i 69 anni, uno tra 70 e 79 e 2 quella di 80 e più anni.



I pazienti ricoverati sono 51, di cui 15 in rianimazione. Quattro nuovi ricoveri e una dimissione.

Complessivamente sono stati effettuati 313 tamponi molecolari e 256 tamponi rapidi antigenici.



Sul fronte dei vaccini risultano somministrate 270.482 dosi, di cui 61.795 seconde dosi.



A cittadini Over 80 sono state somministrate 61.872 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 52.602 dosi e tra i 60-69 anni 54.184 dosi.