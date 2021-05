​Nessun decesso in Trentino. Over 80, vaccinati all'89%. Rt a 0.97

Mentre non si registra alcun decesso, sono 90 i positivi a fronte di 2.525 tamponi. Fra i nuovi contagiati nessun ultraottantenne.

Tasso di positività al 3.6%.

Calano a 79 i ricoveri, 4 in meno, ma crescono di 2 i pazienti in terapia intensiva, ora sono 18.

In crescita, come nel resto d'Italia, l'indice Rt si attesta a 0.97. In Alto Adige Rt a 1.07.



L'incidenza dei casi settimanali per 100.000 persone in Trentino è pari ad 82, con percentuale di positività al 3,2.

L'indice di contagio a livello nazionale passa dallo 0.85 della scorsa settimana a 0.89.



Una revisione dei parametri di calcolo dell'indice Rt è la richiesta delle regioni al governo: "Alcune rischiano l'arancione nonostante gli scarsi contagi" spiega Fugatti che domanda a Roma anche di poter anticipare al 15 maggio la riapertura di ristoranti, palestre, piscine.

E mentre le piccole isole avviano la vaccinazione di massa per diventare covid free e il Piemonte ipotizza di replicare l'operazione nelle aree montane, anche il Trentino si dice interessato: "Nelle valli, ma anche sui laghi" conclude Fugatti.

L'assessora Segnana ha diffuso intanto i dati aggiornati sul numero di persone vaccinate (con almeno una dose).

A oggi, venerdì 7 maggio 2021, la copertura nella fascia d’età dagli 80 anni in su tocca l’89%.

Nella fascia 70-79 anni si raggiunge 79%.

Dai 60 ai 69 anni il 59 per cento.

Per la categoria dei 50-59enni - considerando che le prenotazioni sono scattate da mercoledì 5 maggio - siamo al 30%.