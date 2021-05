Covid19: zero decessi, 35 contagi. Il 27 apre il drive through a Trento sud

Il drive through di Trento

Il 21 maggio in Trentino nessun decesso e 35 nuovi contagi. Il rapporto con i tamponi analizzati è sotto il 2%.



Il monitoraggio conferma l'andamento al ribasso. Il presidente Fugatti ha spiegato che l'incidenza è di 64 casi ogni 100.000 abitanti. L'indice

Rt è a 0.87.



Giovedì 27 inaugurazione del drive-through di San Vincenzo a Trento sud, struttura che potrà garantire cinquemila vaccinazioni al giorno.



C'è un'altra notizia a margine. Lo stadio Briamasco di Trento domenica apre al pubblico con capienza limitata al 25%.

Insomma domenica la squadra (che affronta il Campodarsego alle 15) potrebbe festeggiare la storica promozione in serie C davanti ai tifosi, anche se pochi e distanziati, con mascherina e rigorosamente distanziati.

Divieto di consumo bibite nello stadio e nelle vicinanze.

Casse aperte sabato: i biglietti disponibili saranno fra i 700 e i 1.000.