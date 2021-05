Oggi in Trentino nessun decesso e 38 nuovi positivi su 1095 test analizzati

Sono 1038 i test processati nell'ultima giornata in Trentino

Sono 38 i nuovi casi di Covid emersi dall'analisi di 1095 tamponi in Trentino (878 i molecolari e 217 i rapidi antigenici). I molecolari hanno anche confermato 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i positivi si registra un caso soltanto tra gli over 80, categoria anagrafica quasi completamente coperta dal vaccino.

Più o meno stabile la situazione negli ospedali, dove i ricoverati sono 83, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi

ricoveri e le dimissioni si sono fermate a 3.

La vaccinazioni hanno raggiunto quota 183.673 compresi 42.410 richiami. In trentino oggi non si è registrato nessun decesso a causa del Covid