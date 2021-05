Continuano a calare i contagi, ancora nessun decesso

Prelievo di tamponi

Un altro giorno, ed è il quarto, senza decessi per Covid-19 in Trentino. La conferma arriva dal consueto bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa inoltre della presenza di 33 nuovi casi positivi al molecolare e di 19 all’antigenico. I molecolari hanno anche confermato 18 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Le nuove guarigioni sono invece 62, ed il numero totale da inizio pandemia sale così a 43.213. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 835 (di questi l’Ospedale Santa Chiara ne ha gestiti 576 mentre altri 259 sono stati analizzati da Fem) mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono stati 799 Un ultimo dettaglio infine sulle dosi somministrate nelle fasce più mature: 61.767 dosi finora agli ultra ottantenni, 51.375 in fascia 70-79 anni e 53.912 dosi a chi ha fra i 60 ed i 69 anni.Le vaccinazioni intanto procedono con costanza: questa mattina si è raggiunta quota 267.912, di cui 59.789 seconde dosi.