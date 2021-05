Sei giorni senza decessi da covid, ricoveri più che dimezzati in un mese

watchfolder_TGR_TAA-TRENTO_WEB__intervista dati covid.mxf

Sono 57 i nuovi casi di positività al covid19 diagnosticati in Trentino oggi, domenica 9 maggio. Il dato emerge dall'analisi di 1.845 tamponi - tra molecolari e antigenici - e vale un tasso di positività del 3%.



Tra i nuovi positivi anche oggi non si rilevano persone di età superiore agli 80 anni, mentre ci sono 4 settantenni e altrettanti sessantenni. Diciannove invece i contagi fra bambini e ragazzi, le classi in quarantena sono 64.



Per il sesto giorno consecutivo no si registrano in Trentino decessi legati al coronavirus. Il totale da inizio pandemia, dunque, resta fermo a quota 1.411.



Continua a migliorare anche la situazione negli ospedali, dove nelle ultime 24 ore c'è stato solamente un nuovo ricovero. In virtù delle 4 dimissioni, il totale dei degenti nei reparti covid della provincia scende così a 77. Per 18 di loro - numero stabile - è necessaria l'assistenza in terapia intensiva.



Infine il capitolo vaccini, quasi 3.000 le dosi somministrate nell'ultima giornata, che portano il totale a 216.358, di cui 45.147 richiami.