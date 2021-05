Decreto sostegni: per il turismo a Trento e Bolzano, 47 milioni di euro

Turisti alle pale di San Martino

Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto Sostegni bis, 77 articoli per riassumere un intervento da 40 miliardi. Tra le novità, una misura anti licenziamenti prorogata fino al 28 agosto, per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno.



Una parte importante del decreto riguarda il turismo: "Da domenica 16 maggio non è più necessaria la quarantena, ma solo un tampone negativo. Abbiamo anche rafforzato i voli Covid tested, raggiungendo Venezia e Napoli, ampliando i Paesi di provenienza. L'Italia è pronta ad accogliere i turisti da tutto il mondo", ha detto il premier Draghi in conferenza stampa.



E proprio il turismo raddoppia i fondi, con 3,34 miliardi di risorse che si aggiungono a 1,7 miliardi di euro del primo decreto Sostegni.



Una notizia importante riguarda poi il tesoretto di 100 milioni di euro che vengono assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Fondi che dovranno essere "erogati in favore delle imprese turistiche, localizzate nei Comuni all'interno di comprensori sciistici".



Stando al testo del decreto, di questi 100 milioni, la fetta più grande la riceverà il Trentino Alto Adige: 26,6 andranno alla Provincia di Bolzano, 20,9 milioni di euro invece andranno alla Provincia di Trento.