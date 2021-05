Incidente di moto, muore un 55enne a Terragnolo

il luogo dell'incidente

Incidente mortale per un motociclista nella tarda mattinata di oggi, domenica 9 maggio, nei pressi di Terragnolo.



L'uomo, un 55enne di Mori, ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada autonomamente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto, il centauro è morto sul colpo, inutile l'intervento dell'elicottero sanitario e dell'ambulanza, i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso.



L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno lungo la strada provinciale 2: l'uomo viaggiava in direzione da Serrada Rovereto, la caduta fatale in frazione Castello di Terragnolo.



Non è stato l'unico incidente motociclistico avvenuto oggi sulle strade del trentino, diversi infatti gli episodi che hanno reso necessario l'intervento dei soccorritori.