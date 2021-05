Manifestazione animalista contro la gestione degli orsi in Trentino

manifestazione animalista al Casteller

Manifestazione degli ambientalisti oggi, da Villazzano al recinto del Casteller, a piedi per chiedere la liberazione degli orsi che in questo momento si trovano nel centro faunistico a Trento.

Protesta contro la scarsa comunicazione sul caso di Dj3, trasferita in un parco in Germania nei giorni scorsi, e contro la gestione degli orsi da parte della Provincia, perché il piano prevede la cattura degli esemplari ritenuti pericolosi. Una decina le associazioni che si sono date appuntamento da tutto il centro e nord italia.