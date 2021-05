Calcio trentino in lutto: è morto Loris Angeli, storico patron del Dro

Loris Angeli aveva 72 anni

Il mondo del calcio trentino piange la scomparsa di Loris Angeli, per quarant'anni storico patron dell' Unione Sportiva Dro.

È stato l'artefice dei successi del sodalizio gialloverde, espressione di un paese di meno di cinquemila anime e uno dei più piccoli d'Italia, portandolo in Serie D per sei anni sui campi lombardi e triveneti a combattere sempre per la salvezza, considerata equivalente alla conquista della Champions League.

Personalità forte e coinvolgente non è mai stato solo un presidente, ma anche un punto di riferimento, un trascinatore, un padre, un amico, un confidente.

Aveva lasciato le redini della società, che considerava la sua creatura, nel 2018, non senza qualche strascico.

"Vorrei morire su un campo da calcio", diceva confessando la sua profonda passione: a 72 anni non lo ha portato via l'infarto nel febbraio del 2012, né la pandemia delle ultime stagioni, ma un male che si è subito rivelato ad uno stadio troppo avanzato per sperare in una guarigione.