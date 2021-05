Nessun nuovo ricovero da covid19 in Trentino

Scendono ancora i ricoveri

Per la prima volta dalla fine della scorsa estate, in Trentino non ci sono stati ricoveri in ospedale legati al covid19 per un'intera giornata.



Una dimissione dai reparti degli ospedali trentini, che portano il totale dei ricoverati per coronavirus a 33, 13 dei quali in terapia intensiva.



L'ultimo bollettino non registra decessi - e con questo siamo all'undicesimo giorno consecutivo senza morti - e 28 nuovi casi di contagio, diagnosticati dall'analisi di 1.793 tamponi, con un tasso di positività di poco superiore all'1,5%.



Tra i nuovi positivi, 11 sono bambini e ragazzi - 47 le classi attualmente in quarantena - mentre appena 2 hanno più di 70 anni.



Capitolo vaccini, sono ormai oltre 70mila i trentini immunizzati, che dunque hanno ricevuto anche la seconda dose, mentre altri più di 140mila hanno ricevuto la prima inoculazione, per un totale di 292.894 dosi somministrate.