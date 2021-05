Primo Maggio: sindacati nelle piazze di periferia del Trentino

Primo Maggio, sindacati nelle piazze di periferia

Primo maggio di CGIL CISL UIL da tre piazze del territorio (Tione, Cavalese e Riva del Garda) per sottolineare soprattutto le difficoltà del mondo del turismo, messo a dura prova dalle chiusure in questi 14 mesi di pandemia.

In evidenza i racconti dei lavoratori soprattutto stagionali che hanno perso il lavoro, camerieri cuochi addetti agli impianti di risalita.



La celebrazione del primo maggio si è svolta a distanza, in streaming e ha ricordato anche i 1400 morti per covid.

“1400 lavoratori - ha ricordato Andrea Grosselli segretario Cgil Trentino - erano i ventenni che hanno costruito in queste valli invasi, centrali elettriche che hanno portato il nostro Trentino fuori dalle macerie della seconda da guerra mondiale.



Per la Festa dei Lavoratori: la Cgil del Trentino propone alle 18 sulla propria pagina Facebook la piece teatrale "Hard Times, Charlie! dialoghi in tempi di crisi".

L’arcivescovo Lauro Tisi ha celebrato la Messa per il 1° maggio, san Giuseppe lavoratore e Festa del lavoro, nella chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana.

Ha ricordato l’esempio di dignità e responsabilità di San Giuseppe di fronte agli imprevisti della vita. Oggi il nostro imprevisto è la malattia pandemica. Dobbiamo non voltarci dall’altra parte e rimanere buoni nell’animo e disponibili ad aiutare chi è in difficoltà. Ho paura di chi cavalca paure e disperazione per il propri tornaconto.