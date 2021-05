Primo sabato di riapertura dei centri commerciali, non accadeva da 7 mesi

Sabato di riapertura al Top Center di Trento Nord

Dopo 7 mesi, i centri commerciali hanno potuto riaprire anche nei fine settimana. Venute meno le restrizioni di legge stabilite all'inizio della seconda ondata dell'epidemia da Coronavirus in Italia, sabato 22 maggio è stato il primo sabato di affari anche al Top Center di Trento Nord.



Una partenza lenta: il caffè al bar, i primi curiosi davanti alle vetrine, qualche acquisto. "Ma la mattinata è iniziata bene e speriamo che vada ancora meglio domenica - risponde Mario Ramonda, il titolare di una delle catene di abbigliamento di via Brennero - Il timore è che i clienti perdessero l'abitudine di venire da noi. I centri commerciali sono stati discriminati rispetto agli altri negozi".



Esercenti comunque soddisfatti, si guarda all'estate anche per superare le perdite di fatturato (la loro stima è di circa il 30% a settimana) registrate nei lunghi mesi invernali. Il divieto di apertura è caduto anche per i giorni festivi e pre-festivi infrasettimanali, restano in vigore le regole anti-contagio che prevedono anzitutto il rispetto del distanziamento fisico fra i clienti.