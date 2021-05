​Ristori in Trentino, domande al via dal 26 maggio

Ristori, al via dalle ore 15 di mercoledì 26 maggio 2021 le domande per i 118 milioni stanziati dalla Provincia di Trento. Destinatari: imprese e lavoratori autonomi con un volume d'affari dai 12mila euro ai 30 milioni, e che si impegnino a mantenere i livelli occupazionali. L'assessore provinciale Achille Spinelli ha spiegato che il danno riconducibile alle restrizioni da Covid deve essere almeno del 30%, fra il primo novembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Le domande potranno essere presentate sul sito RIPARTI TRENTINO fino alle ore 15 del 31 agosto 2021.Si tratta di un contributo a fondo perduto per integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo o agrario per superare, appunto, il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività in conseguenza dell’epidemia. Il contributo punta anche a reintegrare parte dei costi e delle spese sostenuti nel periodo invernale.