Tornano i ritiri calcistici, Napoli, Fiorentina e Bologna in Trentino

Dopo lo stop forzato nell'estate 2020, il prossimo mese di luglio il Trentino tornerà ad ospitare il ritiro di alcune tra le più importanti e seguite squadre di calcio della serie A italiana.



Una vetrina importante per tante località e un'occasione per attrarre i tifosi che scelgono di trascorrere un periodo di vacanza nei luoghi dove si allenano i loro beniamini.



Proprio la presenza dei tifosi è stata al centro degli incontri di assessorato al turismo, Trentino marketing e Apt con i responsabili dell'azienda sanitaria per concordare le modalità che consentiranno l'accesso agli impianti per assistere in sicurezza agli allenamenti utilizzando il Green Pass.



L'ultimo annuncio in ordine di tempo è stato quello del Napoli, che dal 15 al 25 luglio preparerà la prossima stagione calcistica a Dimaro Folgarida. Sarà la decima volta che gli azzurri svolgeranno la preparazione estiva nel centro della Val di Sole, record assoluto per le squadre di serie A.



Alta fedeltà anche nel rapporto tra la Fiorentina e la val di Fassa, che ospiterà i viola per la nona volta. L'appuntamento è ancora a Moena, dal 17 al 31 luglio.



E non sarà una prima volta neanche il ritiro del Bologna a Pinzolo. I rossoblù emiliani sono già stati nella località della val Rendena, in questa estate 2021 ci torneranno dal 13 al 24 luglio.



Questo quanto annunciato finora, ma non è da escludere che altre società possano scegliere di preparare il prossimo campionato nelle valli trentine.