Mangiare nei ristoranti al chiuso. Ecco come si può in Trentino

Da sabato 22 maggio in Trentino i gruppi possono tornare a cena anche nelle sale interne dei ristoranti.

Lo prevede una nuova ordinanza del presidente Fugatti, illustrata dall'assessore Failoni e che anticipa di una settimana i provvedimenti a livello nazionale.



Dunque sabato e domenica ristoranti aperti all'interno sia a pranzo che a cena (dalle 5 alle 23), ma solo per gruppi che occupano una sala in esclusiva. Ci vuole la prenotazione e il ristoratore deve registrare i partecipanti. Il pasto non può durare più di 90 minuti.

Negli altri giorni apertura all'interno (sempre per gruppi) solo a cena, dalle 18 alle 23.

E' possibile comunque sempre mangiare all'aperto.

Con lo scontrino del ristorante è possibile rincasare anche dopo il coprifuoco delle 23.



Dal 1 giugno la ristorazione all'interno sarà aperta anche ai singoli. Le norme nazionali prevedono il rispetto delle distanze e del numero di quattro persone per ogni tavolo.

Dal 15 giugno è attesa un'ulteriore liberalizzazione.



Qui sotto scarica l'ordinanza del Presidente Fugatti