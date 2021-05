Vaccini, poche adesioni per esenti ticket e sessione straordinaria J&J

.

La campagna vaccinale in Trentino sembra segnare il passo.



Le recenti finestre aperte per tutti i maggiorenni con patologia cronica e in possesso di esenzione dal ticket e quella straordinaria per il vaccino monodose Johnson and Johnson per i nati tra il 1942 e il 1971, non hanno finora sfondato tra gli interessati: intorno al 10 per cento le adesioni rispetto alla platea.



Preziose dosi dunque che avanzano e che potrebbero essere presto impiegate per allargare alla fascia d'età 40-50.



Frena però il direttore del servizio prevenzione dell'azienda sanitaria, Antonio Ferro: "da un punto di vista sanitario è molto più importante vaccinare un ultra sessantenne o ultrasettantenne, rispetto a un quarantenne", ci ha detto, aggiungendo che "l'obiettivo dell'azienda sanitaria è quindi insistere con gli indecisi in quelle fasce d'età più fragili".



E infatti oltre le lettere già inviate agli over 60 e 70 - che sono state in grado di convincere circa il 25 per cento dei destinatari - partiranno presto anche quelle agli over 50, ha detto ancora Ferro. E poi aggiunge di attendere ancora un po' la risposta sulle sessioni straordinarie.



Insomma, per il momento, nessuna corsa in avanti per le fasce più giovani, e anche sulla indicazione del commissario Figliuolo di aprire a tutti i maggiorenni dal 3 giugno la decisione sarà comunque presa dalla task force in settimana, valutando il doppio dato delle adesioni e quello delle dosi in arrivo.



Attesa infatti nei prossimi giorni una cospicua fornitura di Astrazeneca.