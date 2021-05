Vigili del fuoco, "per la formazione solo 20 euro a pompiere all'anno"

L'assemblea dei comandanti dei corpi dei vigili del fuoco alla Fly Music a Besenello

Partiamo dai numeri. La realtà dei vigili del fuoco volontari in Trentino è imponente: 237 corpi, 5500 vigili in servizio attivo (per un totale di 8mila se si considerano anche i complementari), ai quali vanno aggiunti 1200 allievi tra i 10 e i 18 anni. Venerdì l'assemblea dei comandanti a Besenello. Via libera al bilancio di previsione 2021 e consuntivo 2020 della Federazione.



Il dato, allarmante, riguarda però la formazione. "Attualmente l’importo che la Cassa provinciale antincendi ha destinato alla formazione dei vigili del fuoco volontari trentini supera di poco i 100 mila euro all’anno, quindi 20 euro a pompiere. Un importo che non è sicuramente consono alle esigenze del nostro movimento", ha spiegato il presidente Giancarlo Pederiva. "E la pandemia ha di fatto impedito lo svolgimento di molti corsi, mettendo ancora più in risalto le criticità".



"Il nostro mondo, da un punto di vista della formazione, ha bisogno di una svolta", ha detto ancora Pederiva nella sua relazione.



"Per questo abbiamo avviato un discorso per un cambio radicale, individuando nella Scuola provinciale altoatesina di Vilpiano il nostro riferimento".



Novità anche per quanto riguarda l’allertamento dei corpi: il sistema scelto per questa importante operazione è il Tetra. "A breve partiranno i bandi di gara sia per la fornitura dei pager, apparecchi cercapersone, sia per il potenziamento della rete Tetra già esistente. Si ipotizza che il sistema diverrà operativo entro il 2022".