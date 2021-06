Dal 3 giugno i ragazzi tra i 16/18 anni si possono prenotare per il vaccino

Dalle 12 di giovedì 3 giugno le prenotazioni per le vaccinazioni saranno possibili in Alto Adige anche per chi ha dai 16 ai 18 anni.



Ragazzi e ragazze dovranno essere accompagnati all'appuntamento vaccinale da uno dei genitori o da un/a tutore/trice, altrimenti la vaccinazione non potrà essere effettuata. Verrà utilizzato solo il vaccino della Pfizer-Biontech.



Il Trentino invece è fermo agli over 50.