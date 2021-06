Covid19, nessun decesso e un solo contagio fra gli over 60

Un bollettino sanitario sostanzialmente positivo quello pubblicato dall'Azienda sanitaria di Trento per il 3 giugno.Intanto nessun decesso per Covid19; 19 i nuovi contagi, ma sono stati analizzati solo 629 tamponi (tasso di positività 3%).Cinque dei nuovi casi sono fra bambini e ragazzi. Le classi in quarantena al 2 giugno erano 44.Buone notizie soprattutto per le categorie più anziane:7 i nuovi guariti che portano il totale a 43.736.Le vaccinazioni sfiorano quota 307 mila; sono 85.195 i trentini che hanno ricevuto anche la seconda dose e che hanno dunque completato il ciclo vaccinale.Ai cittadini over 80 sono state somministrate 64.025 dosi, mentre quelle per le fasce 70-79 anni e 60-69 anni sono stati rispettivamente 64.825 e 61.462.