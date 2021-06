Covid in Trentino, 27 nuovi positivi su 2.105 tamponi analizzati

I dati del 2 giugno 2021. In Trentino nessun morto per Covid e 27 nuovi positivi a fronte di 2.105 tamponi analizzati.



In particolare 962 tamponi molecolari hanno individuato 13 nuovi casi positivi e confermato 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.143 e hanno individuato 14 ulteriori contagi.



Non c’è nessun nuovo caso positivo tra gli over80 e nemmeno in fascia 60-69 anni, dati che le autorità sanitarie mettono in correlazione con gli effetti della campagna vaccinale. Tre invece i nuovi contagi in fascia 70-79 anni. Le classi in quarantena sono 44.



Rimane stabile a 24 il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali, 9 dei quali in rianimazione. Il numero dei guariti aumenta di altre 116 persone che portano il totale da inizio emergenza a 43.729.



Per quanto riguarda le vaccinazioni: su un totale di 304.229 somministrazioni, 83.464 sono riferite a seconde dosi.