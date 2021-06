Covid in Trentino, 3 morti in ospedale: due donne e un uomo di 70 anni

Coronavirus in Trentino. Il primo giorno di giugno si apre con la triste notizia di 3 decessi per Covid: si tratta di due donne e di un uomo settantenni, morti in ospedale. Tre morti, non succedeva dal 29 aprile.



Lo dice il bollettino quotidiano dell’azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta anche 32 nuovi contagi individuati attraverso 1.645 test complessivi.



In particolare l'analisi di 546 tamponi molecolari ha permesso di scoprire 17 nuovi casi positivi (e confermato altre 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi) e quella di 1.099 antigenici ha reso possibile individuare 15 nuovi contagi.



Sei nuovi casi positivi nelle categorie più anziane: 2 hanno tra 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.



Negli ospedali non si registra nessun nuovo ricovero: nelle ultime 24 ore ci sono state 4 dimissioni, pertanto il totale dei pazienti ricoverati scende a 24, di cui 9 in rianimazione. 23 i guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 43.613.



Le classi in quarantena al momento sono 47. Le vaccinazioni hanno superato la soglia delle 300.000, di cui 80.380 seconde dosi.