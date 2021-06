Covid19, nessun morto in Trentino nelle 24 ore. Contagi e ricoveri in calo

Coronavirus, sanitari in corsia

Sono dati in continuo miglioramenti quelli che riguardano la situazione covid in Trentino. Per il terzo giorno consecutivo non ci sono state nuove vittime per il virus: lo conferma nel suo bollettino quotidiano l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.



Basso il numero di nuovi contagi: 20 su oltre 2.100 tamponi analizzati.



Fra i nuovi contagi, 4 bambini e ragazzi in età scolare. Ieri le classi in quarantena erano 31.

Nessun nuovo contagio invece fra gli ultra ottantenni.



Cala ancora il numero dei pazienti covid ricoverati: ieri ci sono state 7 dimissioni e 3 nuovi ricoveri; attualmente il bilancio è di 21 pazienti, di cui 5 in rianimazione. Solo due mesi fa in terapia intensiva i ricoverati erano 10 volte di più.



Ci sono inoltre 33 nuovi guariti che portano il totale a 43.769.



Intanto continua a salire il numero delle persone che si sono vaccinate: questa mattina risultavano somministrate 311.285 dosi, di cui 88.434 riferite ai richiami.