Consiglio Regionale, Savoi lascia l'Ufficio di Presidenza

Alessandro Savoi

Si sblocca la staffetta fra Trento e Bolzano in Regione.



Il consigliere leghista Alessandro Savoi ha accettato di rinunciare al suo ruolo di segretario questore, dopo che 25 consiglieri di minoranza avevano bloccato l'elezione del nuovo ufficio di presidenza, per le sue frasi sessiste nei confronti di due colleghe passate dalla Lega a Fratelli d'Italia.



"La staffetta è doverosa, anche se usano me per colpire la Giunta Fugatti", dice Savoi, che ribadisce di aver sbagliato ma anche di essersi scusato.



I consiglieri di minoranza parlano di un passaggio importante, contestando però anche la difesa prolungata di Savoi da parte della maggioranza regionale Lega-Svp.



Ora si potrà procedere allo scambio di ruoli fra l'attuale presidente Roberto Paccher (Lega) e il suo vice Joseph Noggler (Svp), che diventerà presidente del Consiglio regionale per la seconda metà della legislatura.

Successivamente, la staffetta riguarderà i presidenti delle giunte con il trentino Maurizio Fugatti che diventerà presidente di turno della regione, suo vice - come da prassi - sarà Arno Kompatscher.