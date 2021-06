Baratella nuovo presidente dei commercianti. "Sinergia tra negozi e online"

Ivan Baratella

Ivan Baratella è stato eletto presidente dei commercianti trentini aderenti a Confesercenti. Nominato anche il nuovo consiglio direttivo dell'associazione.



Una nomina che arriva a valle di un anno condizionato dalla pandemia, durante il quale, spiega Baratella, "sono cambiate radicalmente le nostre abitudini, ci siamo trovati a fare i conti con negozi chiusi e la consacrazione definitiva del commercio online. Un commercio che non ci deve spaventare ma che può andare a sollevare e integrare il commercio tradizionale fatto di piccoli negozi e centri commerciali".



Un cambiamento radicale che, dunque, secondo il neopresidente dei commercianti non deve far paura. Per Baratella, infatti, occorre "alimentare il commercio tradizionale e di prossimità in sinergia con il commercio on line e dei centri commerciali. Il commercio tradizionale dei piccoli negozi - conclude - va sostenuto, difeso e alimentato perché senza non esiste la comunità. Senza i negozi aumenta il degrado, senza i piccoli negozi di quartiere non c'è rigenerazione urbana”.