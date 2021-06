Da lunedì Trentino probabile zona bianca. E via ai vaccini per gli under 40

Salvo sorprese nel monitoraggio di domani, venerdì 11 giugno, da lunedì prossimo il Trentino sarà in zona bianca.



Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel corso di una conferenza stampa.



Aspettative suffragate anche dai dati dell'ultimo bollettino: nuovi contagi sotto l'1%, i casi diagnosticati sono stati 14, su un totale di oltre 1.600 tamponi analizzati.



Per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi.



Sul fronte ospedaliero, le dimissioni sono state 5, a fronte di un solo nuovo ricovero. Numeri che portano il totale dei pazienti nei reparti covid a 18. Tra loro 4, due in meno in 24 ore, necessitano di assistenza in terapia intensiva.



Novità in arrivo anche sul fronte delle vaccinazioni: sempre da lunedì 14, infatti, a partire dalle 23 le prenotazioni del siero anticovid saranno aperte anche alle persone comprese tra i 12 e i 39 anni, sempre secondo quanto annunciato da Fugatti. Un'apertura limitata alle 20mila dosi di Pfizer e Moderna al momento disponibili in magazzino



Intanto la campagna vaccinale procede con numeri crescenti: 6.500 le dose somministrate nell'ultima giornata, che portano il totale a 342.726. Quasi 110mila i trentini che hanno completato il percorso vaccinale con la somministrazione della seconda dose.



A proposito di vaccinazioni, l'Azienda sanitaria ha annunciato un monitoraggio speciale su 11 casi nei quali è stato erroneamente somministrato il vaccino Astra Zeneca in luogo del Moderna. I casi si riferiscono allo scorso 8 giugno, in 7 casi il richiamo è stato fatto con un vaccino diverso da quello utilizzato per la prima dose, mentre in altri 4 casi la prima dose è stata fatta con un vaccino diverso da quello previsto.



Errore umano di un’assistente sanitaria - ha spiegato l'Apss - che ha preso dal frigo una boccetta di Astrazeneca pensando fosse Moderna ed ha applicato l’etichetta sbagliata. Le 11 persone coinvolte sono state tutte contattate, offerti un colloquio e analisi anticorpali.