Scivola sulla neve del Bondone, escursionista salvata dalle piante di mugo

Un'immagine d'archivio dell'elisoccorso trentino

Un'escursionista indiana di 26 anni è scivolata sulla neve precipitando per circa duecento metri mentre stava camminando nei pressi del Doss d'Abramo, sul monte Bondone, lungo il sentiero delle "Tre Cime" che porta al Cornetto. Sono state delle piante di mugo, riferisce il Soccorso Alpino del Trentino, a frenare la caduta della donna, che è finita su delle rocce più di 200 metri a valle del sentiero, procurandosi diversi traumi.



La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 15 di sabato 5 giugno da parte dei compagni di escursione, sul posto si è recato l'elicottero che ha scaricato l'equipe medica. L'infortunata è stata quindi stabilizzata, posata sulla barella e recuperata a bordo per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove la donna è stata ricoverata ma non in condizioni gravi.