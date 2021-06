Festival, studenti e centro Bruno protestano contro il ministro Cingolani

un momento della protesta in piazza Duomo

Annunciata da giorni, è andata in scena oggi a Trento una manifestazione di protesta contro il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il cui intervento al festival è previsto nel pomeriggio.



Tante le sigle presenti in piazza, Coordinamento studentesco, centro sociale Bruno, rete Stop Casteller e altri.



Tanti anche i motivi di contestazione, in primo luogo l'ambientalismo, oggetto di contestazione diretta nei confronti del ministro. "Ma quale transizione ecologica" si legge su uno striscione esposto più in alto di tutti, cui fa eco un altro sul quale si legge "Contro Cingolani e il suo capitalismo verde". E poi, immancabili, i cartelli contro la reclusione degli orsi nel recinto del Casteller.



Molti anche i messaggi pacifisti, che contestano soprattutto le esportazioni italiane di armi. "Le vostre bombe uccidiono in tutto il mondo. Ora parliamo noi" è scritto su uno striscione firmato Rise Up. Mentre su un cartellone del festival, una bomboletta rossa ha scritto "Leonardo uccide".