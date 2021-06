Lavis, arrestato per stalking e maltrattamenti ai danni dell'ex fidanzata

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lavis per stalking e maltrattamenti contro la sua ex compagna.



I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia e hanno subito notato una scala appoggiata alla finestra. Quando hanno bussato, ad aprire è stato proprio l'umo, visibilmente agitato a causa - ha ammesso - di una lite con la propria compagna.



La donna ha mostrato ai carabinieri i segni delle percosse - che, ha detto, aveva già subito anche in passato - spiegando che l'uomo era entrato in casa dalla finestra, sorprendendola nel sonno.



Una volta in caserma, l'uomo ha dato in escandescenza, fino a che i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, trovandogli anche addosso 9 grammi di cocaina già confezionata in dosi. Alla lista delle imputazioni sono stati così aggiunti anche la resistenza a pubblico ufficiale e la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.