Il Pil trentino cala più di quello nazionale. Pesa la crisi del turismo

La crisi del settore turistico causata dalla pandemia pesa sul Pil del Trentino, che nel 2020 segna una perdita maggiore di quella nazionale.

Secondo il rapporto Ispat il Prodotto interno lordo provinciale è diminuito nel 2020 del 9,8% rispetto al 2019. Il calo a livello nazionale dovrebbe fermarsi a -8,9%.

In Alto Adige, dove il comparto turistico è ancora più importante, si prevede un calo di Pil 2020 dell’11,3%.

L’emergenza sanitaria ha modificato anche i consumi delle famiglie che hanno speso meno in beni durevoli e servizi.

In flessione (-5,9%) anche gli investimenti ma un po' meno che a livello nazionale (-8,7% ).

Una flessione negli investimenti più contenuta, secondo il Report Ispat, "grazie alle misure pubbliche locali”. Nel 2020 infatti i contributi agli investimenti alle imprese sono cresciuti del 19,4% e gli investimenti fissi lordi della pubblica amministrazione in Trentino sono aumentati del 4,7%.



Per quanto riguarda l’effetto Covid sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è passato in Trentino dal 5% al 5,3% tra 2019 e 2020, mentre il numero di occupati è calato dell’1,4%, dati che, però, risultano influenzati da misure pubbliche quali la cassa integrazione guadagni e il blocco dei licenziamenti.