Trasporti, sciopero per il contratto nazionale

Sciopero dei mezzi

Trasporti.



Anche in Trentino le sigle sindacali aderiscono allo sciopero nazionale per il mancato rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal hanno proclamato una serrata di 24 ore, al cui interno sono però previste alcune fasce di garanzia. Questo, nonostante nelle scorse settimane la categoria abbia firmato a livello provinciale un nuovo accordo contrattuale.



​"Da quattro anni aspettiamo il rinnovo nazionale - dichiarano i sindacati - le proposte sono state tutte rifiutate".



In particolare, sono due le finestre in cui i mezzi vengono assicurati in movimenti, cioè dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Sono circa 1300 i dipendenti interessati in Trentino, cioè i conducenti di tutti i mezzi su gomma, più le tratte ferroviarie Trento-Malè e la parte trentina della Trento-Bassano.