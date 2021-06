Trovato il piromane della Valsugana, sospetti su 20 incendi da febbraio

La squadra mobile della polizia di Trento e la polizia locale di Pergine hanno perquisito l'abitazione di un 56enne del posto sospettato di essere coinvolto in circa 20 incendi dolosi, appiccati tra febbraio e aprile, a Pergine e in diverse località della Val dei Mocheni.



In particolare, sono stati sequestrati alcuni indumenti, indossati dall’uomo, e riconosciuti attraverso in un filmato che aveva ripreso un uomo che dava alle fiamme alcune sterpaglie in una frazione di Pergine Valsugana.



Complessivamente sono emersi elementi di responsabilità a carico dell'uomo per tre dei venti incendi, l'ultimo dei quali risalente allo scorso 16 aprile.